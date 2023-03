Piazza Armerina, Nino Cammarata annuncia la sua ricandidatura a sindaco. Inaugurata la nuova sede di FDI

Ieri l’attuale sindaco di Piazza Armerina,Nino Cammarata, ha comunicato ufficialmente la sua ricandidatura alla poltrona di sindaco della città. L’annuncio è arrivato nella nuova sede di Fratelli d’Italia, in via Gen. Muscarà, alla presenza di un folto pubblico e del senatore Salvo Pogliese, dell’assessore regionale Elena Pagana, dell’onorevole nazionale Eliana Longi, del sindaco di Leonforte Carmelo Barbera e del segretario locale Roberto Velardita.

Cammarata, che abbiamo sentito subito dopo l’incontro, ha ricordato di aver amministrato la città in anni assai difficili caratterizzati soprattutto dalla pandemia, ma anche dall’aver ereditato una situazione economica con un dissesto strutturale di circa 9miloni di euro e una cassa con un deficit 1.300.000 euro. “Oggi – ci dice il sindaco Cammarata – la Banca d’Italia ha certificato una cassa in terreno positivo di 9 milioni e mezzo di euro. In sostanza abbiamo portato avanti, seppur con qualche sacrificio, una importante e riuscita azione di risanamento”.

«Una situazione dalla quale – ha precisato Cammarata – siamo riusciti ad uscire tutti insieme a testa alta. Oggi Piazza Armerina è una città più viva che mai, lo dimostra il fatto che proprio qualche ora fa, con grande orgoglio, abbiamo inaugurato il secondo asilo comunale della città, realizzato grazie a finanziamenti esterni e senza pesare sulle tasche dei cittadini. Inoltre, tra i tanti progetti, sta per arrivare un grande piano della gestione dei boschi, martoriati negli anni passati da incendi per lo più dolosi. Cinquecento ettari di boschi rinasceranno e saranno ben gestiti sotto ogni aspetto».

Cammarata riconferma la sua candidatura a sindaco di Piazza Armerina. “Cinque anni fa ci siamo candidati, oggi ci ricandidiamo per continuare un’opera di cambiamento che è sotto gli occhi di tutti e che sta modificando la vita culturale e sociale della città. In cinque anni abbiamo fatto tanto e siamo sicuri di poter continuare di fare molto per la collettività piazzese”.

“Non vedo l’ora – conclude il sindaco Nino Cammarata – di poter salire sui palchi a raccontare ai nostri concittadini i successi di questi anni e offrire la nostra visione sul futuro di questa città”.

