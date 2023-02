Asp Enna – Servizio di Medicina Scolastica

Giudizi positivi per l’ambulatorio di Medicina Scolastica attivato presso il Poliambulatorio Ex Inam di Enna . I genitori degli alunni visitati hanno consegnato, nell’arco di un anno, più di ottocento recensioni sulla qualità degli interventi assicurati dall’ambulatorio di Medicina Scolastica, istituito dal Dipartimento Materno Infantile, diretto dalla dottoressa Loredana Disimone in raccordo con gli Istituti Scolastici.

Il pediatra e medico scolastico, dott. Rosario Colianni, coadiuvato nell’attività dall’infermiera Rina Catania, ha scelto, a mo’ d’esempio, l’ultima recensione temporalmente pervenuta e sottoscritta dal sig. Livio Cimino:

“Abbiamo effettuato la visita scolastica relativa a mia figlia”, scrive il sig. Cimino. “Arrivati presso l’ambulatorio, non abbiamo trovato nessun altro in attesa, sicuramente per un’adeguata e intelligente ripartizione degli appuntamenti. Il dotto Rosario Colianni e l’Infermiera Rina sono stati oltremodo gentili, professionali, esaustivi e hanno messo a proprio agio mia figlia. Il dott. Colianni mi ha spiegato ‘passo passo’ tutti i risultati dei controlli clinici. Mia figlia, nell’attesa, ha potuto disegnare e colorare, grazie ai colori e ai fogli messi a disposizione. In un mondo che va veloce, dove siamo abituati a essere trattati con sufficienza e superficialità, abbiamo trovato l’eccezione che conferma la regola. Grazie, dott. Colianni e grazie Rina”.