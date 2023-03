Primarie Partito Democratico: la valutazione del risultato

Pubblichiamo integralmente il comunicato stampa del Partito Democratico sul risultato delle primarie a Piazza Armerina

Si sono concluse con la vittoria di Elly Schlein le primarie per la scelta del segretario/a nazionale del Partito Democratico. Si apre una nuova fase del campo progressista italiano con l’elezione di un nuovo gruppo che avrà il compito di riallacciare il rapporto con i cittadini e di fare una seria opposizione alla destra che oggi governa.

Grande partecipazione anche nella nostra Città dove 525 cittadine e cittadini piazzesi si sono recati al gazebo organizzato dalla sezione locale in Via Gen. Ciancio per esprimere una preferenza tra i due candidati. Elly Schlein ha ottenuto un grande successo ottenendo 401 voti, mentre il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha ottenuto 122 voti.

Con i ragazzi dei Giovani Democratici e tanti altri volontari abbiamo sfidato il freddo ma siamo riusciti a concludere le operazioni di voto con grande gioia, notando un grande entusiasmo e una vasta partecipazione dei piazzesi. È stata anche un’ulteriore occasione per ascoltare le opinioni e i pensieri di tutti su temi di portata nazionale e locale. Ognuno di noi ha avuto modo di confrontarsi con cittadine e cittadini di tutte le età, e abbiamo ricevuto un grande incoraggiamento per presentare un progetto innovativo con l’obbiettivo di vincere le prossime elezioni amministrative.

Sentiamo la responsabilità di affrontare con massima serietà l’imminente campagna elettorale considerando l’assenza pesante di una programmazione seria e virtuosa da parte dell’amministrazione in carica che ha deluso le aspettative da ogni punto di vista.

La frattura che divide tanti cittadini e cittadine dalla politica e dalle istituzioni non è mai stata così profonda, abbiamo la consapevolezza che le piazze non bastano se non trovano sponda con la rappresentanza, per fare entrare le giuste istanze nei luoghi in cui si prendono le decisioni.

Questo grande entusiasmo deve proseguire anche oltre le primarie per ridarci un luogo di confronto permanente a tutti i livelli tra la comunità democratica e la società civile, i mondi associativi e del Terzo Settore, sindacali, professionali e delle categorie, con le espressioni genuine di civismo e le mobilitazioni delle nuove generazioni. Il PD si propone come l’unica casa aperta e accogliente per chiunque voglia proporre istanze, ed è l’unica che non nasce in prossimità di una tornata elettorale per poi svanire a conclusione delle stesse.

Il nostro è un appello a chi è rimasto più schiacciato da questi anni di crisi, a tutte le persone che si sono sentite ai margini della politica, ai disillusi, a quello che non annoverano più la politica come sede di miglioramento della società civile. Adesso è il nostro tempo, per ricostruire insieme. Rifuggendo la logica del potere per il potere, ma puntando al potere di migliorare la vita delle persone e del Pianeta. Prendetevi il vostro spazio, prendetevi la vostra voce. Facciamolo insieme. Questa può diventare la casa di tante e tanti, non siamo qui a offrire posti, ma un posto nuovo dove ricominciare a sentirci a casa, per ritrovare la speranza e la motivazione dell’appartenenza a questa Città e a questa comunità.

SEGRETERIA PARTITO DEMOCRATICO