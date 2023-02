ASP Enna – Reparto Medicina Umberto I: i giudizi di due pazienti

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina dell’Ospedale Umberto I di Enna, Mauro Sapienza, rende pubblici due elogi per l’assistenza ricevuta presso la sua Unità Operativa:

“Al reparto di Medicina Interna dell’Ospedale Umberto I di Enna”, inizia così la prima testimonianza. “A tutto il personale sanitario e non di codesta Divisione sentiamo il dovere e il piacere di porgere i nostri più sentiti ringraziamenti per le cure, le attenzioni, la disponibilità, il supporto, la pazienza, la dedizione e molto molto altro dimostrato nei nostri confronti in questi lunghi e pesanti giorni di ospedalizzazione. Un ringraziamento particolare a tutto il personale infermierieristico per la pazienza e la tolleranza avuta nei riguardi di mio papà che, a causa del carattere caparbio, forte, meticoloso e puntiglioso, pur essendo una bella e brava persona, a volte riesce ad essere snervante ed indisponente.

Porgo le mie scuse per qualche parola sconveniente, qualche atteggiamento improprio e per qualche tono acceso, tutto dettato da forti momenti di tensione, ansia e preoccupazione e dalla paura di perdere una persona a me tanto cara, forse più della mia stessa vita, il mio papà. Grazie di cuore a tutti”.

Il secondo giudizio è stato espresso da una paziente residente fuori provincia:

“Sono stata operata nonostante tutto, in una città non mia, in un ospedale a me sconosciuto. Il dott. Giovanni Bologna e il dott. Mauro Sapienza sono persone al di fuori del comune. Professionisti seri competenti e coadiuvati da caposala, oss, infermieri che coccolano i pazienti, confortandoli e rassicurandoli perché il covid fa ancora paura. Ho toccato con mano il vero spirito della sanità pubblica che è e resterà sicurezza e certezza di cura per tutti. È la nostra cifra tutta italiana. Profondamente e sinceramente grata. A.A”