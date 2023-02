Piazza Armerina, approvato dal consiglio comunale il regolamento che prevede la messa in opera di un albero per ogni nuovo nato

Il consiglio comunale di Piazza Armerina ha approvato il regolamento proposto dalla mozione presentata a Settembre 2022 dal gruppo politico RinascitArmerina. Questo regolamento riguarda l’attuazione della legge 113 del 1992, che prevede la messa in opera di un albero per ogni nato, oltre alla regolamentazione del verde pubblico e privato. Il regolamento è stato protocollato dal gruppo politico RinascitArmerina il 8 Novembre 2022 e, dopo aver passato le commissioni competenti, è stato votato favorevolmente dal consiglio comunale. Questo atto rappresenta un importante passo verso un futuro più verde e sostenibile per le prossime generazioni.

Il gruppo politico RinascitArmerina sarà presente nella prossima competzione elettorale con lo scopo di far parte del prossimo consiglio comunale e della prossima amministrazione, al fine di contribuire a portare avanti le proprie idee per il benessere della città. In futuro, il gruppo ha intenzione di concentrarsi su priorità come la salvaguardia della sanità pubblica, la creazione di fiere internazionali e tipiche del territorio, il decoro urbano e la pulizia dei cimiteri.

Inoltre, RinascitArmerina vuole coinvolgere i giovani nella costruzione di un futuro più luminoso per Piazza Armerina, perché ritenuti il vero motore che può portare la città a guardare al futuro. Il gruppo politico ha già elaborato un programma che tiene conto delle esigenze dei cittadini e che, insieme ad altri gruppi politici che amano la città, sarà presentato ai cittadini in vista delle prossime elezioni. Questo programma rappresenta una vera e propria “RinascitArmerina” e un passo verso un futuro più solido e credibile per la città.