L’on. Luisa Lantieri devolve in beneficenza una somma ottenuta a risarcimento per una calunnia via Facebook

Il risarcimento di 1.500 euro, ottenuto dal’On. Luisa Lantieri a titolo di risarcimento per una diffamazione attraverso Facebook, si è trasformato in una donazione per l’associazione del Borgo di San Giacomo. A ricevere l’assegno il presidente , Fernando Soldato, che ha ringraziato a nome di tutti i componenti del gruppo l’On. Luisa Lantieri per l’atto di generosità. L’associazione, che ha realizzato l’ormai famoso Cammino di San Giacomo, intende spendere la somma per il miglioramento del percorso dei fedeli che, ricordiamo, transita anche per Piazza Armerina. Le spese che verranno sostenute, fanno sapere dall’associazione, verranno tutte rendicontate.

“Questa è la dimostrazione come un gesto da biasimare e il tentativo di colpire ingiustamente una persona – ha dichiarato l’On. Luisa Lantieri – possa essere trasformato in un gesto positivo a sostegno di un’iniziativa che ho sempre appoggiato perché piena di quei principi religiosi in cui credo”.

(nella foto: Il presidente Fernando Soldato riceve l”assegno da parte dell’On. Luisa Lantieri)