Piazza Armerina – Convocato per giorno 28 il consiglio comunale. L’ordine del giorno

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria per giorno 28 Dicembre 2020, alle ore 17:00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Problematica Ospedale “M. Chiello” – Richiesta chiarimenti al Direttore Sanitario dell’Asp, in ordine ad alcune dichiarazioni espresse da un dirigente medico sull’inaffidabilità del pronto soccorso della struttura ospedaliera piazzese;

2. Approvazione Piano di Lottizzazione ditta “F. V.”, nell’area sita in via A. Manzoni;

3. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, per l’esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 55/2020, contingibile e urgente, a sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (Azioni di monitoraggio del territorio per la prevenzione degli incendi e di azioni delittuose contro il territorio e la popolazione);

4. Problematica Revisione Tariffe Acqua – Atto di indirizzo.