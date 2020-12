Torna a salire il numero di contagiati a Piazza Armerina. I contagi tra ragazzi e in famiglia.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Ieri i contagiati a Piazza Armerina sono saliti nuovamente di otto unità portando il dato complessivo a 133. La Città dei Mosaici, sebbene abbia fatto segnare una riduzione significativa negli scorsi giorni, vede risalire il dato molto probabilmente anche per la scarsa capacità di alcuni cittadini di rispettare le regole. Da quanto affermano le fonti ufficiali, la maggior parte dei contagi avverrebbe in famiglia e tra i giovani. Dei ragazzi che si riunirebbero in case di campagna ne abbiamo già parlato ed è quella una delle circostanze che potrebbe favorire il contagio in una certa fascia d’età. Un altro aspetto riguarda le riunioni familiari che nonostante i consigli a non creare occasioni di incontro e assembramenti vengono regolarmente organizzate, infatti i grandi vassoi pieni di pezzi di rosticceria che la sera si vedono nelle mani qualcuno non possono che essere destinati ad un consumo in compagnia di amici e parenti. Queste sono le occasioni migliori delle quali si serve il virus per diffondersi.