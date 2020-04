Questura di enna: il dr. Riccardo Cacciarini, Vicario del Questore di Enna, trasferito alla Questura di Reggio Emilia

Il dr. Riccardo CACCIANINI, Vicario del Questore di Enna dal 2 maggio 2018, è stato trasferito a Reggio Emilia con il medesimo incarico, ove prenderà servizio il prossimo 15 aprile. Laureato in Giurisprudenza, nella Polizia di Stato dal 21/3/1994, allorché risultò vincitore del concorso pubblico per Vice Commissario. Dal 1995 al 2008, presso il III Reparto Mobile di Milano, ha svolto per ultimo le mansioni di Vice Dirigente di Reparto. Dal 2008 al 2012 Direttore del Centro di formazione per la tutela dell’Ordine Pubblico di Nettuno (RM). Dal 2012 al 2015 è stato Dirigente del VI Reparto Mobile di Genova. Dal 2015 al 2018 è stato Dirigente del III Reparto Mobile di Milano.

Durante la sua brillante carriera, ha rivestito incarichi di particolare rilevanza e responsabilità, tra i quali:

2012: Responsabile del coordinamento dei Reparti Mobili della Polizia di Stato in occasione delle manifestazioni No-Tav in Val di Susa (TO).

2014: Capo delegazione italiana per l’esercitazione congiunta con la Polizia francese “Exercise de maintien de l’ordre France-Italie”.

2015: Responsabile del coordinamento dei Reparti Mobili della Polizia di Stato in occasione dell’Expo di Milano.

Tra i maggiori esperti a livello nazionale sulle tematiche dell’ordine e della sicurezza pubblica, riscuotendo ampio consenso e lusinghieri risultati, è stato docente per diversi anni di tale sensibile e delicata disciplina presso diversi Centri di formazione.

La sua preziosa e valida esperienza e competenza è stata messa a fattor comune anche presso la Questura di Enna, innovando sensibilmente e proficuamente le tecniche operative in materia di ordine pubblico nei confronti di tutto il Personale della Polizia di Stato.

Sempre in tale contesto, ha pure svolto l’incarico di docente presso l’Università degli Studi di Genova.

A Enna, tra le diversificate attività, il dr. CACCIANINI ha fornito un ineccepibile e insostituibile contributo organizzativo e operativo relativamente alla visita del Santo Padre Papa Francesco del 15 settembre 2018 a Piazza Armerina (EN), concorrendo pienamente alla perfetta riuscita della manifestazione, per la quale gli è stato conferito dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina un Diploma di Merito.