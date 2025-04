Piazza Armerina – Domai per il Barock Festival al teatro Garibaldi il gruppo “I musici del teatro La Scala”. Concerto alla memoria di Francesco

“I Musici del Teatro alla Scala” è un ensemble musicale di recente formazione, fondato nel 2023 e composto da musicisti di talento che suonano sul prestigioso palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano. Si presentano come ambasciatori del Teatro alla Scala, con l’obiettivo di coinvolgere e ispirare il pubblico attraverso la loro competenza musicale collettiva e promuovere una maggiore comprensione di questa forma d’arte. Il gruppo si è esibito di recente al Teatro Sociale di Como (febbraio 2025) , proponendo un programma eclettico che spaziava da Margola a Grieg, Schubert, Granados, Albéniz, Nepomuceno, Skalkottas, Saint-Saëns, Bregović, Vivaldi e Piazzolla, con il violinista solista Davide Alogna e la direzione di Miran Vaupotic. Questo ensemble sembra quindi rappresentare una nuova iniziativa per portare la musica di eccellenza del Teatro alla Scala anche al di fuori del suo contesto tradizionale, raggiungendo un pubblico più ampio. Già noti a Piazza Armerina per essersi esibiti a dicembre, in occasione delle feste di Natale, domani, venerdì 25, si presenteranno con un repertorio adatto a titolare l’evento alla memoria di Papa Francesco, a cui sarà dedicata la serata.