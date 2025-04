Enna: la festa di Santa Maria la Nuova si raccoglie in preghiera per ricordare il Santo Padre

Il Collegio di Santa Maria la Nuova di Enna ha reso noto un cambiamento significativo nel programma dei festeggiamenti in onore della sua patrona; in seguito alla recente scomparsa di Papa Francesco, la Confraternita ha deciso di concentrare le celebrazioni su momenti di intensa preghiera e profonda riflessione spirituale, in segno di rispetto per la perdita del Pontefice.

Un itinerario di fede e memoria

A partire da oggi e fino a giovedì, alle ore 19:15, si terrà la recita del Santo Rosario, un momento di raccoglimento comunitario, a cui seguiranno gli Esercizi Spirituali Pasquali, guidati con sentita partecipazione da Fra Salvatore Cultrera OFM Conv. Venerdì, alle ore 19:30, l’Architetto Salvatore Serra, membro della Confraternita, offrirà una relazione storico-documentaria dal titolo suggestivo «Il testamento del sacerdote don Pietro Butera – 5 settembre 1645»; un’occasione per riscoprire antiche testimonianze di fede e devozione. Successivamente, si assisterà alla consegna ufficiale al Collegio dello spartito del «Canto a Santa Maria la Nuova», un dono musicale composto con maestria dal Maestro Sebastiano Occhino.

Il sabato della festa: una chiesa aperta alla preghiera individuale

Sabato, giorno tradizionalmente animato dalla processione, quest’anno vedrà la sua sospensione; tuttavia, la chiesa rimarrà aperta dalle ore 9:00 alle 12:00, offrendo ai fedeli uno spazio sacro per un pellegrinaggio personale e un momento di preghiera interiore – un’opportunità per esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza spirituale -. Nel pomeriggio, il venerato simulacro di Maria SS. La Donna Nuova sarà trasferito dall’altare maggiore e deposto sul fercolo, che resterà esposto all’interno della chiesa come segno tangibile della presenza materna della Vergine. Alle ore 18:00, si celebrerà la Santa Messa dei confrati, presieduta con solennità da Fra Daniele Lo Nigro Guardiano OFM Conv.

Domenica: celebrazione eucaristica e rinvio del concerto

Domenica, alle ore 11:00, la comunità si unirà nella Celebrazione Eucaristica, culmine di preghiera e comunione fraterna. Il concerto, inizialmente previsto per la serata, è stato posticipato a data da definirsi, in segno di rispetto per il momento di lutto. «Siamo vicini nella preghiera nel giorno dei funerali del Santo Padre – ha dichiarato con sentita partecipazione il rettore del Collegio di Santa Maria la Nuova, Paolo Previti – e come Confraternita abbiamo ritenuto giusto non celebrare la festa con la tradizionale processione, ma piuttosto raccoglierci in chiesa per tutta la giornata, offrendo momenti di preghiera e riflessione. La nostra chiesa resterà aperta sia al mattino che al pomeriggio e in serata, per accogliere tutti coloro che vorranno unirsi a noi in preghiera»; un invito accorato alla partecipazione e al raccoglimento spirituale.