Piazza Armerina commemora Papa Francesco: il concerto dei Musici del Teatro la Scala diventa evento di beneficenza

L’Amministrazione Comunale di Piazza Armerina, in sinergia con la Direzione artistica dei musici del Teatro alla Scala di Milano, ha annunciato una significativa variazione al programma del Barock Festival 2025; la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco ha portato alla conversione dell’evento inaugurale in un momento di sentita commemorazione.

Un omaggio al pontefice, figura cara alla comunità piazzese

In ottemperanza alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, legate al lutto nazionale proclamato, il concerto previsto per il 25 aprile si trasformerà in un evento di beneficenza dedicato alla memoria del Santo Padre; figura profondamente legata alla comunità, che ha sempre onorato la Santa Patrona e la città con la sua vicinanza e il suo affetto. «L’intera serata assumerà un tono di raccoglimento e riflessione, mantenendo la forza unificante della musica come messaggio di pace, solidarietà e speranza» si legge nel comunicato.

Musica e solidarietà: un tributo al servizio pastorale

Parte dei proventi della serata saranno devoluti alla Caritas Diocesana di Piazza Armerina, in un gesto di carità che rispecchia i valori e l’impegno pastorale di Papa Francesco; un modo per continuare il suo messaggio di amore e vicinanza verso i più bisognosi. L’amministrazione comunale, certa della sentita partecipazione di tutti, invita la cittadinanza a unirsi in questo momento di omaggio corale a un Pontefice che ha segnato la storia contemporanea con la sua umanità e il suo spirito di servizio – un uomo che ha saputo toccare i cuori di milioni di persone in tutto il mondo -.

Un momento di unione e riflessione

L’evento si preannuncia come un momento di profonda unione e riflessione, dove la musica si farà veicolo di messaggi di pace e speranza; un tributo sentito e rispettoso alla memoria di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia.