Prefettura di Enna: aperto registro per esprimere cordoglio per il Pontefice

In segno di partecipazione al lutto nazionale di cinque giorni, decretato dal Consiglio dei Ministri in seguito alla scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, la Prefettura di Enna ha reso noto che è disponibile un registro di condoglianze presso l’Ufficio di Gabinetto. Il registro sarà accessibile ai cittadini che desiderano manifestare il proprio cordoglio fino al 26 aprile, data in cui si svolgeranno le esequie. Questa iniziativa offre un modo diretto per la comunità locale di esprimere vicinanza e rispetto in questo momento di lutto.