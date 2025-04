Cisl in crescita nel pubblico impiego e nella scuola ad Agrigento, Caltanissetta ed Enna: “Presenza rafforzata nei luoghi di lavoro”

La Cisl registra un significativo avanzamento nelle elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) nel comparto del Pubblico Impiego e della Scuola nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna; il sindacato esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando un rafforzamento della propria presenza in numerosi enti pubblici e istituti scolastici.

Premiato l’impegno sul territorio, afferma la segretaria generale Petralia

Carmela Petralia, segretaria generale della Cisl, commenta con soddisfazione l’esito delle elezioni, evidenziando come questo successo sia il frutto del “grande lavoro che sul territorio le nostre federazioni compiono ogni giorno con serietà e senso del rispetto verso tutti coloro che rappresentiamo”; un riconoscimento, dunque, dell’impegno costante e della dedizione del sindacato nei confronti dei lavoratori.

Consolidato il modello di rappresentanza basato su contrattazione e concertazione

«Siamo molto soddisfatti dei risultati delle RSU nei nostri territori – dichiarano congiuntamente la segretaria generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia, e i segretari generali della Cisl Fp, Salvatore Parello, e della Cisl Scuola, Emanuele Caci – confermano che le scelte operate dalla nostra organizzazione sindacale in questi anni hanno rafforzato il nostro modello di rappresentanza, che poggia sulla contrattazione e la concertazione, sia nel settore del pubblico impiego che della scuola»; in base a quanto riferito dal sindacato, questo approccio, focalizzato sul dialogo e sulla ricerca di soluzioni condivise, ha premiato la Cisl.

Un sindacato vicino ai lavoratori, specialmente in contesti difficili

«Il nostro modo di fare sindacato, nei luoghi di lavoro, tra le persone, avendo a cuore gli interessi di tutti coloro che rappresentiamo, ci ha permesso di consolidare la nostra presenza, rafforzandola addirittura in molti enti pubblici e in molte scuole che hanno registrato la CISL come il primo sindacato in assoluto – proseguono i rappresentanti sindacali – un risultato per niente scontato, soprattutto in aree come le nostre dove le problematiche e le disfunzioni amministrative sono ancora più accentuate; ma proprio per questo la CISL ha saputo stare accanto ai lavoratori e alle lavoratrici con responsabilità, continuando a mettere al centro l’esclusivo interesse di coloro che rappresentiamo ogni giorno nei luoghi di lavoro».

Ringraziamento per la partecipazione al voto

«Per questo – concludono – un ringraziamento particolare va a tutti coloro che si sono recati alle urne, a tutte le nuove RSU del nostro territorio e a chi si è candidato e facendolo ha creduto fortemente nel valore della partecipazione»; un plauso, dunque, a chi ha contribuito a questo importante momento di democrazia sindacale.