L’Accademia della lingua siciliana celebra la Giornata Mondiale del Libro con un dono speciale in Pdf

In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, ricorrenza annuale istituita dall’Unesco nel lontano 1995 per celebrare la lettura e l’importanza cruciale dell’editoria, l’Accademia della Lingua Siciliana ha ideato una singolare iniziativa online rivolta a tutti i siciliani, ovunque essi si trovino nel vasto globo.

Un gesto culturale per valorizzare il siciliano letterario

L’Accademia ha annunciato con entusiasmo la spedizione gratuita, nel pieno rispetto delle normative sul copyright, di un libro in formato Pdf interamente redatto nell’affascinante idioma siciliano, semplicemente inoltrando una richiesta via email. «La letteratura in lingua siciliana è sovente poco conosciuta dagli stessi siciliani – puntualizza con un velo di rammarico il Presidente dell’Accademia, Fonso Genchi – e, di conseguenza, anche la ricchezza della lingua siciliana letteraria, che rappresenta una vera e propria koinè linguistica».

Un prestigioso omaggio letterario: “La Sicilia Liberata”

Dopo aver omaggiato, l’anno precedente, il primo volume del pregevole testo in prosa “La Storia di li Nurmanni ‘n Sicilia” di Antonio Palomes, quest’anno la scelta è ricaduta su un’altra opera di notevole levatura, intrisa di un siciliano di squisita fattura: il primo volume del poema eroico “La Sicilia Liberata”, frutto della fertile penna di Giuseppe Fedele Vitale. Quest’imponente lavoro, che si dispiega in ben trentamila versi sapientemente suddivisi in cinque volumi, vide la luce postuma nel 1815; un’occasione imperdibile per riscoprire le radici linguistiche e culturali dell’isola.

Un invito aperto a tutti gli amanti della cultura siciliana

«Invitiamo calorosamente chiunque nutra interesse per questa iniziativa – conclude con un tono cordiale Genchi – a inviare una semplice email all’indirizzo accademialinguasiciliana@ gmail.com per ricevere comodamente il testo»; un’opportunità unica per immergersi nella bellezza e nella profondità della lingua siciliana letteraria.