Rigenerazione urbana in sicilia: webinar sui fondi FSC 2021/2027

Un’occasione imperdibile per gli enti locali siciliani: un webinar dedicato all’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di rigenerazione e sviluppo dei centri urbani. L’incontro, organizzato dalla Regione Siciliana in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e ANCI Sicilia, si terrà il 17 aprile a partire dalle 11:00.

Un’opportunità per lo sviluppo sostenibile

L’Avviso pubblico, promosso dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, mira a sostenere lo sviluppo urbano del territorio regionale. Si finanzieranno interventi infrastrutturali per la riqualificazione e la rigenerazione dei centri urbani, nonché per il miglioramento della sicurezza degli edifici pubblici e delle opere di urbanizzazione primaria. «Un’opportunità per valorizzare e trasformare i nostri centri urbani» afferma Carmelo Ricciardo, Dirigente Responsabile Politiche Urbane e Abitative Regione Sicilia.

Dettagli e modalità di accesso ai fondi

Durante il webinar, verranno illustrate le principali caratteristiche dell’iniziativa, le modalità di candidatura e i criteri di selezione. Gli enti interessati riceveranno strumenti concreti per accedere ai fondi FSC 2021/2027. Alyssa Rosatelli, Gestione Fondi EU e Anticipazioni di Tesoreria Enti Pubblici CDP, fornirà dettagli sui termini e le modalità di presentazione della domanda e sulla documentazione da trasmettere. Paolo Amenta, Presidente Anci Sicilia, aprirà l’evento con i saluti istituzionali.