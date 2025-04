Economia siciliana: tra crisi e opportunità, 1,5 miliardi per la rinascita

L’economia siciliana si trova ad affrontare sfide complesse – imprese che faticano, credito bancario in calo, costi energetici elevati e difficoltà nel reperire personale qualificato. Un quadro critico che, tuttavia, non preclude la possibilità di rinascita; la Regione Siciliana ha annunciato lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro in bandi, a partire da fine maggio, per sostenere la competitività tecnologica delle aziende.

Difficoltà e fragilità del tessuto produttivo

Un recente incontro tra istituzioni e imprese, organizzato da MFLaw presso la Camera di Commercio Palermo Enna, ha messo in luce le criticità del sistema economico isolano. Nicolò La Barbera, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Palermo, ha evidenziato le carenze manageriali delle imprese, mentre Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, ha sottolineato la difficoltà nel reperire personale qualificato, a causa del calo demografico e dell’emigrazione.

Credito e garanzie: un equilibrio precario

Il “credit crunch” aggrava ulteriormente la situazione, con la chiusura di sportelli bancari in 149 comuni. Dario Costanzo, presidente della sezione Credito e finanza di Sicindustria Palermo, parla di una “desertificazione bancaria” che va ben oltre la chiusura degli sportelli. Sebbene il Fondo di garanzia di Mediocredito centrale abbia garantito 2,1 miliardi di finanziamenti nel 2024, 806 aziende sono state dichiarate insolventi, un dato che evidenzia la necessità di migliorare il meccanismo di garanzia statale.

1,5 miliardi per la rinascita: i bandi regionali

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha annunciato lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro in bandi, a partire da fine maggio. Le risorse, provenienti da fondi Fesr, Fsc e Poc, saranno destinate a sostenere la ricerca, l’innovazione, la riqualificazione energetica e la digitalizzazione delle imprese. Dario Cartabellotta, D.g. del dipartimento regionale Attività produttive, ha illustrato il dettaglio delle misure, che includono anche il sostegno alla nascita di nuove imprese.

MFLaw: Un Partner Strategico per l’Internazionalizzazione

Andrea Fioretti, managing partner di MFLaw, ha messo a disposizione delle imprese le competenze dello studio per massimizzare l’effetto della finanza agevolata e sfruttare le opportunità offerte dalla Zes unica del Sud. MFLaw ha inoltre aperto un desk per l’internazionalizzazione a Riyad, in Arabia Saudita, per facilitare le relazioni commerciali tra le imprese siciliane e il mercato arabo. «La nostra idea è quella di cercare uno sviluppo delle nostre aziende verso i vari mercati arabi» ha concluso Fioretti.