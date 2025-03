Fratelli d’Italia Enna ringrazia il PD per l’apprezzamento verso le azioni del governo regionale

Con grande soddisfazione il circolo di Fratelli d’Italia di Enna, guidato dall’onorevole Longi, accoglie il recente apprezzamento manifestato dal Partito Democratico per le iniziative promosse dalle forze di governo regionali in favore della provincia di Enna. Un riconoscimento che – bisogna sottolinearlo – non capita spesso in una realtà politica caratterizzata da contrapposizioni dure; eppure, stavolta, un terreno comune è stato trovato.

Progetti concreti e investimenti rilevanti

In primo luogo, FDI ringrazia il presidente Giorgia Meloni per aver destinato alla Sicilia – in particolare alla provincia ennese – la fetta più consistente dei fondi FSC rispetto ad altre regioni italiane; un finanziamento essenziale che ha consentito, attraverso il lavoro dell’assessorato regionale alle infrastrutture retto da Alessandro Aricò, di completare la SP28, meglio nota come la strada Panoramica.Ma non è tutto. Il comunicato di FDI Enna sottolinea anche il plauso espresso dal PD verso la nuova Fondazione della riserva naturale di Pergusa, fortemente voluta dall’assessore Elena Pagana e ora nelle mani dell’assessore Giusi Savarino. Una scelta ambientale significativa per la tutela di un’area particolarmente amata dal territorio ennese.

Unità sulla gestione della Protezione Civile e della governance provinciale

Nel comunicato si legge anche un apprezzamento condiviso verso la gestione della Protezione Civile nazionale guidata dal ministro Nello Musumeci, e un ringraziamento al commissario del libero consorzio ennese, la dottoressa Madonia, nominata dal governo regionale. Il gruppo ennese di Fratelli d’Italia non manca, infine, di sottolineare con piacere la dichiarazione del PD locale; quest’ultimo, infatti, ha riconosciuto esplicitamente la necessità di «una politica seria e responsabile», volta ad affrontare concretamente le esigenze del territorio e garantire risposte adeguate ai cittadini.

La nota chiude con un auspicio sincero rivolto al futuro: che dopo gli apprezzamenti, il Partito Democratico possa accompagnare parole e intenzioni con azioni amministrative locali coerenti, concrete e sensate – per assicurare alla città di Enna lo sviluppo che, indubbiamente, merita.