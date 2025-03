Serata all’insegna di musica, arte e cultura per l’associazione Culturama

L’associazione Culturama invita soci e simpatizzanti a una serata speciale dedicata al tesseramento; un’occasione per rinnovare l’adesione o avvicinarsi alle iniziative del sodalizio all’insegna di musica, arte e cultura – elementi che da sempre contraddistinguono le attività dell’associazione. L’evento si terrà questo sabato, 22 marzo, a partire dalle ore 18:30 presso la Sala Congressi Sant’Anna, con ingresso da via Sant’Anna.

Un programma ricco per una serata conviviale

La serata, pensata come un momento di convivialità e condivisione, offrirà ai partecipanti un piacevole apericena; un’opportunità per scambiare idee e conoscere più da vicino i progetti futuri dell’associazione. Non mancheranno momenti dedicati alla musica e all’arte, in linea con la vocazione di Culturama di promuovere e diffondere le diverse forme espressive.

Un invito a partecipare

«Non mancate!» è l’appello lanciato dall’associazione attraverso i propri canali social e la locandina dell’evento; un modo per sottolineare l’importanza della partecipazione di tutti per continuare a far crescere le iniziative culturali sul territorio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “associazione culturama” o il profilo Instagram “associazione_culturama”, oppure contattare il numero WhatsApp +393792590602 o l’indirizzo email culturamaeventi@gmail.com.