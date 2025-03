Torneo di pallavolo Under 18 a Piazza Armerina: appuntamento il 17 aprile

Piazza Armerina si prepara ad ospitare una giornata dedicata allo sport e ai giovani. È stato infatti fissato per il prossimo 17 aprile 2025 un torneo di pallavolo Under 18, promosso dall’A.S.D. Polisportiva Armerina e supportato dal patrocinio gratuito del Comune, che ha messo a disposizione – gratuitamente e senza costi per l’amministrazione – la palestra comunale Ex-ITIS.

Squadre partecipanti e spirito dell’evento

La manifestazione vedrà protagonisti ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 17 anni provenienti da diverse associazioni sportive: oltre all’ASD Polisportiva Armerina, scenderanno in campo atleti e atlete della ASD Agira, della società sportiva di Mazzarino e della ASD Athena di Campobello di Licata. L’evento sportivo, organizzato con la collaborazione di ACSI Ragusa, nasce con l’intento di valorizzare l’attività sportiva giovanile e incentivare la pratica della pallavolo nella zona.

La giornata del torneo

Il torneo si svolgerà nella giornata di giovedì 17 aprile 2025, dalle ore 9.00 fino alle 18.00, all’interno della struttura sportiva messa a disposizione gratuitamente dal comune; un’iniziativa che, secondo quanto affermato dagli organizzatori, favorirà la partecipazione delle famiglie – e soprattutto dei giovani atleti locali – senza gravare sulle casse pubbliche.

La collaborazione tra la Polisportiva Armerina e l’ACSI Ragusa rappresenta, peraltro, un esempio concreto di come associazioni sportive diverse possano unirsi per realizzare eventi capaci di promuovere, in maniera autentica e coinvolgente, lo sport dilettantistico e giovanile sul territorio.

Così, nella settimana delle festività pasquali, Piazza Armerina – con la partecipazione di squadre di livello come ASD Agira, la società sportiva di Mazzarino e la ASD Athena di Campobello di Licata – diventerà punto di riferimento dello sport giovanile regionale.