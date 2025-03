La Polizia di Stato inaugurata una “Stanza Rosa” per le vittime di violenza all’ospedale Chiello di Piazza Armerina

In occasione della Giornata internazionale delle donne, la Polizia di Stato ha inaugurato una “stanza rosa” all’interno dell’ospedale “M. Chiello” di Piazza Armerina; uno spazio dedicato all’ascolto e al supporto delle vittime di violenza domestica e di genere. L’iniziativa, promossa dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Enna, si pone l’obiettivo di offrire un punto di riferimento sicuro e accogliente per le donne che subiscono abusi.

Un presidio al pronto soccorso, dove la violenza lascia i primi segni

La scelta di collocare la “stanza rosa” all’interno del pronto soccorso non è casuale; spesso, infatti, è proprio in questo luogo che emergono i primi segnali di violenza. Il personale della Polizia di Stato, presente all’inaugurazione, ha sensibilizzato i cittadini sull’importanza di denunciare gli episodi di violenza domestica; ha inoltre informato sulla possibilità di richiedere al Questore l’applicazione di misure di Ammonimento, finalizzate alla prevenzione di atti persecutori.

Un camper per la sensibilizzazione e la distribuzione di materiale informativo

Nel piazzale antistante l’ospedale, è stato allestito un camper della Polizia di Stato; a bordo, il personale ha distribuito brochure informative sul tema della violenza di genere. L’iniziativa ha riscosso un notevole interesse da parte dei presenti, che hanno potuto ricevere informazioni e chiarimenti sull’argomento.

L’impegno della Polizia di Stato contro la violenza di genere

La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno nella lotta contro la violenza di genere; un fenomeno che, purtroppo, continua a essere una piaga sociale. In caso di emergenza, è possibile contattare il numero unico 112 o il numero antiviolenza 1522, attivo 24 ore su 24.

«La Polizia di Stato continua a lavorare con determinazione per proteggere e garantire i diritti di tutte le donne» – si legge in una nota della Questura di Enna – «ricordiamo, altresì, che in caso di emergenza è possibile contattare il numero unico di emergenza 112, o il 1522 numero contro la violenza sulle donne attivo 24 ore su 24».