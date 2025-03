Il Comune di Piazza Armerina punta sullo sport: investimenti e progetti per il futuro. L’assessore Zanerolli: «Una cittadella dello sport per la crescita della comunità»

Lo sviluppo delle infrastrutture sportive della città è al centro dell’agenda dell’Amministrazione Cammarata. Lunedì scorso, l’assessore allo Sport, Debora Zanerolli, ha effettuato un sopralluogo al campo sportivo S. Ippolito, insieme al presidente del Comitato Regionale FISE, Flavio Sinagra. L’incontro ha avuto come focus il progetto per la realizzazione dell’Arena del Palio, una struttura dedicata agli sport equestri. «La creazione di una struttura multidisciplinare per l’equitazione – ha dichiarato l’assessore Zanerolli – rappresenta un’opportunità per ampliare l’offerta sportiva della città e attrarre nuovi appassionati. Piazza Armerina ha un grande potenziale, e intendiamo valorizzarlo con interventi mirati e progetti ambiziosi.»

Strutture già rinnovate e nuovi progetti

L’impegno dell’amministrazione per migliorare gli impianti sportivi non è una novità. «Abbiamo già portato a termine interventi importanti: la ristrutturazione della palestra Ex-ITIS e della palestra Roncalli, la realizzazione di un nuovo campo al Palaferraro e la trasformazione del campetto della Castellina in un’area polivalente. Inoltre, grazie alla collaborazione con i privati, sono stati riqualificati i campi da tennis della Bellia» ha ricordato Zanerolli, sottolineando come la città abbia già beneficiato di investimenti significativi.

Verso una cittadella dello sport

L’attenzione dell’assessorato non si ferma qui. «Stiamo lavorando con il sindaco, i tecnici e i progettisti a due opere strategiche: la costruzione di un nuovo stadio e il recupero del Palazzetto Provinciale. L’obiettivo è dare vita a una vera Cittadella dello Sport, un progetto che l’Amministrazione ha sempre avuto chiaro», ha spiegato Zanerolli.

Il recupero delle strutture esistenti

Non solo nuovi impianti, ma anche il recupero delle strutture esistenti è una priorità. L’assessore ha confermato l’interesse per la riqualificazione del campetto di S. Antonio, attualmente di proprietà dello IACP, con cui sono già in corso interlocuzioni, e per il campetto del quartiere Canali, che necessita di un intervento di ristrutturazione.

Sport e comunità

Grazie alla collaborazione con le associazioni sportive locali, Piazza Armerina sta riconquistando un ruolo di rilievo nel panorama sportivo siciliano. «Il nostro obiettivo è garantire alla città impianti moderni e all’avanguardia, capaci di rispondere alle esigenze degli atleti e della comunità, restituendo così lustro alla tradizione sportiva della città», ha concluso l’assessore Zanerolli.