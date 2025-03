Il Pd di Enna chiede chiarezza sui lavori all’ex Macello. Dubbi sullo stato di avanzamento e sulla destinazione dell’area

Il Partito Democratico di Enna solleva interrogativi sulla gestione dell’area dell’ex Macello, oggetto di un progetto di riqualificazione affidato a una ditta specializzata ormai da diversi anni. «Anche in quella circostanza – si legge nel comunicato del Pd – i proclami dell’Amministrazione furono numerosi e rumorosi». Secondo quanto dichiarato, la destinazione originaria degli spazi prevedeva la realizzazione di un centro diurno per anziani, ma ad oggi non è dato sapere a che punto siano i lavori né se tale progetto sia ancora confermato.

Un’opera ferma e un investimento in bilico

Dal Pd emerge preoccupazione per lo stato attuale dell’area, che sembra essere stata «dimenticata ed abbandonata al suo destino». Un’affermazione che si lega alle risorse economiche già stanziate per l’intervento, il cui utilizzo effettivo rimane poco chiaro. «Sarebbe auspicabile – conclude il comunicato – che l’Amministrazione del “Fare” facesse chiarezza sul punto», chiarendo sia il cronoprogramma dei lavori sia la destinazione finale dello spazio.