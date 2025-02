Operazione nell’ennese: sgominata una organizzazione criminale dedita al traffico di droga.

Alle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’operazione di vasta portata, frutto di una lunga e dettagliata attività investigativa diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta. L’operazione ha portato all’arresto di diversi soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di gravi reati legati al traffico di droga.

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. di Caltanissetta, ha disposto la custodia cautelare in carcere per gli indagati, accusati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti – con l’aggravante dell’associazione armata per due di loro – e per i reati di detenzione, vendita, cessione, trasporto e consegna di cocaina, crack e marijuana.

L’organizzazione criminale e il territorio d’azione

Le indagini hanno permesso di delineare la struttura di un’organizzazione dedita al traffico di droga, attiva su un’ampia area del territorio ennese. I centri principalmente coinvolti nelle attività illecite sono Agira, Assoro, Regalbuto, Nicosia, Gagliano Castelferrato, Nissoria e Leonforte.

Secondo gli investigatori, il gruppo operava con un sistema ben strutturato, con ruoli definiti tra chi si occupava della gestione dei rifornimenti, della distribuzione sul territorio e della protezione degli affari criminali.

Il supporto delle forze dell’ordine

L’operazione ha visto la collaborazione di diversi reparti della Polizia di Stato: la Squadra Mobile di Enna e il Commissariato di P.S. di Leonforte hanno lavorato con il supporto delle Squadre Mobili delle Questure di Catania e Agrigento. Impiegate anche le unità cinofile dell’U.P.G.S.P. della Questura di Catania e il Reparto Prevenzione Crimine di Catania, fondamentale per il rastrellamento e il controllo del territorio.

L’operazione, che ha richiesto un’attenta pianificazione e l’impiego di numerose risorse, rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella provincia ennese e nelle aree limitrofe. Le indagini – che non si escludono possano portare a ulteriori sviluppi – mirano a disarticolare completamente il gruppo criminale e a interrompere i flussi di approvvigionamento della droga.

Più tardi ulteriori aggiornamenti.