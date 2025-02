Piazza Armerina – Viabilità. Divieti di sosta e di transito per il Carnevale a partire da giovedì 27 febbraio

Il comun di Piazza Armerina ha comunicato che , in occasione della manifestazione “Carnevale 2025”, sono previste delle modifiche alla viabilità. Il Comandante della Polizia Locale ha emesso l’Ordinanza n. 9 del 24-02-2025, che dispone la chiusura e il divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata in Piazza Falcone-Borsellino e in alcune vie e piazze cittadine.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore nei seguenti giorni e orari:

Giovedì 27 febbraio 2025 dalle ore 14:00 alle ore 24:00. Il raduno è previsto in Piazza Falcone-Borsellino, e la sfilata si snoderà per Piazza Gen. Cascino, via Gen. Ciancio, Piazza Sen. Marescalchi (traversa Agip), via Gen Muscarà, per poi ritornare in Piazza Falcone-Borsellino.

Domenica 02 marzo 2025 dalle ore 14:00 alle ore 24:00. Raduno dei gruppi mascherati e dei carri allegorici in Piazza Falcone-Borsellino, con sosta nella piazza stessa.

Martedì 04 marzo 2025 dalle ore 14:00 alle ore 24:00. Il raduno è previsto in Piazza Falcone-Borsellino, e la sfilata si snoderà per Piazza Gen. Cascino, via Gen. Ciancio, Piazza Sen. Marescalchi (traversa Agip), via Gen Muscarà, per poi ritornare in Piazza Falcone-Borsellino.

Gli automobilisti sono pregati di prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni della Polizia Locale.