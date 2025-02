Autodromo di Pergusa, il PD risponde a Campanile (FdI): “Basta mistificazioni”

In una nota stampa, il segretario del PD di Enna, Giuseppe Seminara, risponde alle accuse mosse dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dante Ferrari, e dall’assessore Campanile, che avevano espresso preoccupazione per il futuro dell’Autodromo di Pergusa.

La nota del PD

«Apprendiamo dalla stampa la nota della Campanile che, come al solito, piena di livore, gioca al solito a mistificare la realtà e, in asse con Fratelli d’Italia e Dante Ferrari, ha interesse a boicottare i lavori in seno al consiglio comunale». Inizia così la nota del segretario dem che poi prosegue – «Noi, invece, siamo già pronti a fare un passo in avanti arrivando presto all’obiettivo che ci eravamo dati – dare nuova vita al Consorzio dell’Autodromo – e per questo non possiamo che rilevare che ribadire il nostro apprezzamento per l’apertura del Sindaco Dipietro e rilevare il distinguo di chi a mezzo stampa, pur in maggioranza maggioranza e a differenza da chi polemizza, ha aperto al dialogo per il bene della città».

Le accuse di FdI

Ferrari e Campanile avevano accusato il PD di voler “boicottare” i lavori del consiglio comunale e di non avere a cuore il futuro dell’Autodromo. Seminara respinge queste accuse e ribadisce l’impegno del partito a favore della struttura. «Assessore Campanile, la morte dell’Autodromo non l’abbiamo mai voluta, anzi. Lei dice bene: noi volevamo dargli uno “scossone” per dargli nuova vita visto che, a parole della stessa Campanile, l’autodromo era da tempo del tutto “moribondo”».

Il futuro dell’Autodromo

«Nessuno, più di noi, vuole ridare vita a Pergusa e alle sue strutture, incluso lo stesso autodromo che deve avere nuova luce. Probabilmente la Campanile, nella foga, fa confusione tra autodromo e consorzio e lo fa consapevolmente perché per lei il punto di interesse – chissà per quali obiettivi futuri – era e rimane il mantenimento delle poltrone dei propri amici. Per noi, invece, il tema resta l’autodromo e il suo futuro, autodromo che sì è in liquidazione, ma non è chiuso, non è sciolto, non è nell’apocalisse (se non per due-tre gare in meno) ma ha l’esigenza, come già avvenuto in passato, senza questo teatro, di varare un nuovo Statuto all’altezza dei tempi e del futuro capace di dare nuova vita, dignità e forza alla struttura».

L’invito di Seminara

Seminara invita Campanile a non fare «al solito mistificazioni» e a non confondere la proposta del PD con quella di Ferrari. «La nostra proposta – diversa dalla revoca della determina che porta indietro le lancette del tempo – è quella della revoca della liquidazione a seguito dell’approvazione del nuovo Statuto esattamente come nostra ferma intenzione dal primo giorno». Il segretario dem conclude la nota con un appello al dialogo e alla collaborazione: «Noi continueremo a fare i necessari passi in avanti: se sarà necessario e lei ritiene sia opportuno insistere con le domande accertando le responsabilità crediamo che nulla possa essere più adatto della istituzione di una commissione di inchiesta. Per parte nostra, noi risponderemo alle pressanti richieste dei nostri concittadini continuando nel nostro percorso e aderendo alla proposta di tavolo congiunto del Sindaco. Se si vuole si può, assessore: tutto il resto è propaganda elettorale».