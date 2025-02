Comitato Consultivo ASP Enna, focus sul contrasto alla povertà sanitaria

Il 12 febbraio scorso, presso la Sala Mingrino dell’ospedale Umberto I, si sono riuniti i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e degli Organismi di Tutela, facenti parte del Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di Enna. Un incontro focalizzato su temi cruciali per la comunità, con un’attenzione particolare al contrasto alla povertà sanitaria – una sfida che richiede interventi mirati e pluriennali sul territorio.

Sette progetti per un obiettivo comune

Sette i progetti presentati dall’ASP, tutti approvati e finanziati dal Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), parte del più ampio programma Coesione Italia 21-27, promosso dal Ministero della Salute e cofinanziato dall’Unione Europea. Un impegno concreto per ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone in difficoltà, attraverso una sanità pubblica di prossimità, inclusione attiva, integrazione sociosanitaria e di comunità – come illustrato dagli operatori dell’Azienda, titolari degli interventi progettuali.

Sanità di prossimità e inclusione attiva

Progetti consultabili sul sito dell’Azienda, www.aspenna.it, al link https://www.aspenna.it/pnes-2/, alcuni di essi garantiranno prestazioni sanitarie gratuite, come l’erogazione di farmaci e cure odontoiatriche, a cittadini in condizioni di fragilità. Un elemento di spicco è il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e dei volontari nella “coprogettazione” e nella “mediazione di sistema”: i cittadini, attraverso le associazioni del Terzo Settore, diventano protagonisti nella progettazione degli interventi, fungendo da ponte tra la medicina di prossimità e il territorio.

Prossimi passi e impegno del Comitato

Nei prossimi mesi, sono previsti convegni pubblici per una completa informazione sul Programma di Equità. Il presidente del Comitato, dott. Tommaso Careri, ha illustrato gli altri temi all’ordine del giorno, che saranno approfonditi nei gruppi di lavoro istituiti. Le criticità emerse sull’assistenza sanitaria confluiranno nel documento annuale che il Comitato è chiamato a redigere e indirizzare alla Direzione Aziendale.

Alla riunione erano presenti i rappresentanti di Ordini Professionali (Infermieri, Psicologi, Farmacisti), AVIS, Alzheimer Erei, Associazione Giovani Diabetici, FederConsumatori, CISI, AIDO, TDM, Insieme ODV Centuripe, Movimento Difesa del Cittadino, nonché, in veste di ospiti, rappresentanti di altre realtà associative, come l’associazione di pensionati di Centuripe, la CNA Pensionati e il Movimento dei Consumatori.