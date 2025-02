Giorno del ricordo: la Prefettura di Enna ricorda il sacrificio di Sebastiano Consentino

In occasione del “Giorno del Ricordo” – ricorrenza istituita per non dimenticare le vittime delle foibe, dell’esodo giuliano dalmata e delle tragedie del confine orientale – la Prefettura di Enna ha reso omaggio alla memoria del finanziere Sebastiano Consentino, originario di Mistretta.

Il riconoscimento

Consentino, catturato a Gorizia nel 1945 dalle truppe titine e deportato in Jugoslavia, morì nel 1946 a seguito delle sofferenze patite durante la prigionia. La prefetta Maria Carolina Ippolito ha consegnato un’onorificenza al nipote del finanziere, Iano Consentino, per onorare il suo sacrificio.

Un momento di riflessione

La cerimonia – carica di emozione e significato – ha offerto un momento di riflessione sulle atrocità subite dagli italiani durante quel periodo storico, sottolineando l’importanza di preservare la memoria per non ripetere gli errori del passato.