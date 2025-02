ASP Enna potenzia la Diabetologia e la Psichiatria con nuove assunzioni

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha recentemente annunciato due importanti assunzioni volte a rafforzare i servizi sanitari offerti alla comunità. La dottoressa Maria Leotta, prima nella graduatoria dei medici disponibili, è stata nominata specialista ambulatoriale in Diabetologia a tempo indeterminato. A partire dal 15 febbraio 2025, la dottoressa Leotta presterà servizio presso il Poliambulatorio EX INAM di Enna, coprendo 11 ore settimanali e colmando il vuoto lasciato dalle precedenti dimissioni. Inoltre, l’ASP Enna ha assunto lo psichiatra Giuseppe Laquatra per potenziare l’organico del Dipartimento di Salute Mentale. Questa decisione è stata presa per far fronte alla carenza di personale e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel settore della salute mentale.

Il management aziendale ha sottolineato l’importanza di queste assunzioni, evidenziando come sia la Diabetologia che la Psichiatria si occupino di fasce vulnerabili della popolazione. L’obiettivo è migliorare l’assistenza sanitaria e rispondere in modo più efficace alle esigenze dei pazienti nel territorio.