M5S: interrogazione parlamentare per la messa in sicurezza della SP 7/b

Il Movimento 5 Stelle di Assoro prosegue la sua battaglia per la sistemazione della strada provinciale 7/b, arteria chiusa dal *2013 e mai riaperta, nonostante la sua importanza per i collegamenti tra il Comune di Assoro, l’area industriale di Dittaino e lo svincolo autostradale sulla A19. Dopo aver ottenuto, tramite il gruppo regionale del M5S, fondi in legge di bilancio per la sistemazione delle strade provinciali dell’Ennese, il partito ha ora portato la questione a livello nazionale con un’interrogazione parlamentare presentata dalla deputata Angela Raffa.

Un problema di sicurezza pubblica

«Il nostro interessamento – dichiara Carmelino Rondinella, rappresentante del M5S di Assoro – è finalizzato anche ad attuare una serie di piccoli interventi che consentano, almeno in parte, la messa in sicurezza e la riapertura della SP 7/b». Rondinella evidenzia come la chiusura della strada abbia rappresentato per 12 anni un enorme disagio per i cittadini e le attività locali, costringendo residenti, agricoltori e lavoratori a percorrere l’arteria in condizioni di pericolo, spesso senza alcuna alternativa.

La denuncia del M5S

L’interrogazione parlamentare presentata dalla deputata Raffa pone l’attenzione sul rischio per l’incolumità pubblica e sulle possibili inadempienze della Provincia e della Regione nella gestione della manutenzione stradale. Nel testo si sottolinea che, nonostante l’ordinanza di chiusura del 2013, la strada continua a essere percorsa da mezzi pesanti e auto, spesso anche da utenti non autorizzati, a causa dell’assenza di controlli e della sua segnalazione come percorso consigliato dai navigatori satellitari.

Richiesta di intervento al Ministero

Il Movimento 5 Stelle chiede ora al Ministro delle Infrastrutture e al Ministro dell’Interno di verificare la situazione e sollecitare gli enti competenti affinché si ponga fine al pericolo costante per automobilisti e residenti. «Da dodici anni – prosegue Rondinella – si attende una soluzione definitiva. La strada deve essere messa in sicurezza e restituita ai cittadini».

L’interrogazione punta a ottenere un impegno concreto per la riqualificazione della SP 7/b e un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni locali per quella che il M5S definisce «una gestione inaccettabile della viabilità provinciale».