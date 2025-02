Piazza Armerina: avviso pubblico per l’assegnazione di alloggi a canone sostenibile nel quartiere Monte

La città di Piazza Armerina ha annunciato un’importante iniziativa riguardante l’assegnazione di alloggi a canone sostenibile nel quartiere Monte. Il Comune ha approvato un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione di questi alloggi, che fanno parte del patrimonio immobiliare comunale.

Progetto di riqualificazione urbana

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di “Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile Quartiere Monte”. Questo progetto è stato reso possibile grazie ai finanziamenti individuati con Decreto Ministeriale n. 2295 del 26 marzo 2008. La Regione Siciliana ha poi approvato il bando di gara regionale con Decreto dell’Assessore Regionale dei LL.PP. dell’11 luglio 2008. L’obiettivo principale di questi programmi di riqualificazione urbana è quello di aumentare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile. I lavori di ristrutturazione sono stati affidati alla ditta ZA.RA. Srl con sede in Agrigento, tramite un contratto sottoscritto il 15 dicembre 2021.

Regolamento e limiti di reddito

L’assegnazione degli alloggi seguirà il Regolamento per l’assegnazione e la locazione degli alloggi comunali a canone sostenibile, approvato con Delibera di C.C. n. 27 del 15/04/2020 e modificato con Delibera di C.C. n. 98 del 30.12.2024. Questo regolamento stabilisce anche i limiti di reddito per poter partecipare all’assegnazione degli alloggi a canone sostenibile.

Requisiti di accesso

Per richiedere l’inserimento nella graduatoria, i nuclei familiari (monoparentali o monoreddito) devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

Cittadinanza:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea.

Cittadinanza di un altro Stato, con regolare titolo di soggiorno o ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso è scaduto (questo requisito deve essere posseduto solo dal richiedente).

Residenza:

Residenza anagrafica nel Comune di Piazza Armerina da almeno cinque anni (questo requisito deve essere posseduto solo dal richiedente).

Condizione economica-reddituale:

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare nell’anno precedente alla richiesta non inferiore a € 16.859,34 e non superiore a € 44.475,00.

Reddito netto del nucleo familiare pari o superiore a tre volte l’importo del costo complessivo dell’alloggio (canone più spese presunte).

Oltre ai redditi da pensione/lavoro assoggettati ad IRPEF, sono considerati validi anche assegni sociali, indennità di invalidità civile / inabilità / rendite INAIL per invalidità permanente, e Assegno di inclusione.

Posizione nei confronti dell’Amministrazione Comunale:

Assenza di debiti pregressi del nucleo familiare inerenti il pagamento di qualsiasi servizio/tributo comunale alla data di presentazione della domanda.

Soggetti esclusi

Non possono accedere alla graduatoria i nuclei familiari:

Nei quali un componente abbia occupato illegalmente un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Nei quali anche un solo componente sia titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nella Regione Sicilia.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, compilata secondo le indicazioni del modulo allegato all’avviso e completa dei documenti richiesti, può essere presentata entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2025:

Consegnando la domanda presso l’Ufficio Protocollo in Atrio Fundrò.

Inviando la domanda tramite PEC a affarisociali@pec.comunepiazzaarmerina.it (da un indirizzo PEC).

Inviando la domanda tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Piazza Armerina – Settore Politiche Sociali, Atrio Fundrò 94015 (EN).

Documenti da allegare/dichiarare

Copia fotostatica del documento di riconoscimento e del Codice fiscale.

Stato di famiglia, cittadinanza e residenza mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Per nuclei familiari in coabitazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di famiglia.

Per cittadini stranieri, dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità di carta di soggiorno e/o la regolare iscrizione nelle liste di collocamento, o il regolare esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato certificato dal datore di lavoro.

Copia dell’ultima certificazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (Mod. CUD, Mod. 730, etc.) e altre certificazioni reddituali (pensione di invalidità, assegno di accompagnamento, assegno divorzile).

Indicazione della categoria della pensione (per i pensionati).

Dichiarazione di non appartenenza alla categoria dei soggetti esclusi.

Copia della sentenza o ordinanza con l’indicazione dei motivi dell’intimazione di sfratto (per soggetti a procedura esecutiva di sfratto).

Certificazione attestante la presenza di portatori di handicap con invalidità superiore al 66% nel nucleo familiare.

Dichiarazione sostitutiva attestante l’atto di separazione/divorzio (per coniugi separati/divorziati).

Eventuale provvedimento giudiziario che decreta la vendita (per immobile di proprietà soggetto a vendita con messa all’asta).

Dichiarazione di non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di non aver avuto procedimenti di sfratto per morosità negli ultimi 5 anni.

Come partecipare

L’avviso pubblico, contenente i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione e la domanda di partecipazione, è stato approvato e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Informazioni Importanti

Ente: Comune di Piazza Armerina – Libero Consorzio Comunale di Enna

Settore: 3° Settore – Politiche Sociali – Pubblica Istruzione – Servizi Demografici e Statistici

Responsabile del Settore: Giuseppe Notaro

Istruttore Amministrativo/Contabile: Sig.ra Daniela Caruso

Responsabile del Procedimento: Giorgio Alberto Miraglia

