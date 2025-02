Approvato il regolamento della Consulta del Terzo Settore a Piazza Armerina. Un nuovo strumento per il coinvolgimento delle associazioni nel welfare locale

Il Comune di Piazza Armerina ha ufficialmente approvato lo schema di regolamento per la Consulta del Terzo Settore, un’iniziativa volta a rafforzare il dialogo tra le associazioni locali e l’amministrazione comunale. L’obiettivo principale è favorire un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e del sociale nelle decisioni amministrative, garantendo una partecipazione attiva nei processi di definizione delle politiche di welfare.

Obiettivi e finalità della Consulta

La Consulta del Terzo Settore si pone come uno strumento di collaborazione per promuovere il benessere della comunità. Tra le sue finalità principali si evidenziano:

– Promuovere la partecipazione delle organizzazioni del Terzo Settore nelle scelte dell’amministrazione per i servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità;

– Favorire il coordinamento tra le diverse realtà associative per ottimizzare le iniziative e gli interventi sul territorio;

– Diffondere una cultura della valorizzazione dell’associazionismo, incentivando il riconoscimento del suo ruolo nella società;

– Supportare le politiche di welfare, esprimendo pareri e formulando proposte utili all’amministrazione comunale.

Chi può aderire alla Consulta

Possono fare richiesta di adesione alla Consulta del Terzo Settore le organizzazioni che operano nel territorio comunale, tra cui:

– Enti del Terzo Settore;

– Cooperative di welfare;

– Enti religiosi riconosciuti a livello civile.

Le domande di adesione devono contenere informazioni dettagliate sull’organizzazione, sui rappresentanti e sulle attività svolte, oltre alla documentazione necessaria per la registrazione.

Struttura organizzativa

La Consulta sarà articolata nei seguenti organi:

– L’Assemblea Generale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni aderenti e dai membri dell’amministrazione comunale;

– Gruppi di lavoro tematici, destinati ad affrontare specifiche problematiche e aree di intervento;

– L’Ufficio di Coordinamento, che avrà il compito di supportare le attività dell’Assemblea e dei gruppi di lavoro.

Sede e modalità operative

La sede della Consulta sarà situata presso la Residenza Municipale di Piazza Armerina. Il regolamento prevede che il funzionamento della Consulta non comporti spese per il Comune, poiché tutte le attività verranno svolte su base volontaria e gratuita. La partecipazione agli organi della Consulta non prevede compensi o rimborsi.

Come aderire e contatti

Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione, gli interessati possono rivolgersi all’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Piazza Armerina. A breve, sarà disponibile una pagina dedicata alla Consulta del Terzo Settore sul sito ufficiale del Comune, dove saranno pubblicati aggiornamenti e documenti utili.