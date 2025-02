Approvato il regolamento per la compensazione dei tributi locali a Piazza Armerina. Una misura per semplificare i rapporti tra cittadini e Comune

L’Amministrazione Comunale di Piazza Armerina ha approvato il Regolamento Comunale per la compensazione delle entrate comunali/tributi locali, una misura volta a migliorare la gestione dei crediti e debiti tra cittadini e Comune. Il regolamento, deliberato dalla Giunta Comunale il 6 febbraio 2025, introduce criteri chiari e trasparenti per facilitare le operazioni di compensazione.

Perché è stato approvato questo regolamento?

Il nuovo regolamento, la cui delibera di approvazione è stata redatta dal responsabile del 2° Settore S.E.F., il Ragioniere Giuseppe Baiunco, nasce con un obiettivo chiaro: rendere più semplice e trasparente la gestione dei tributi locali. In pratica, introduce un meccanismo che permette ai cittadini e alle imprese di compensare eventuali crediti vantati nei confronti del Comune con i tributi dovuti. Questo significa che, se un contribuente ha un credito con l’ente, potrà usarlo per pagare tasse e imposte locali, evitando inutili trafile burocratiche.

L’idea è snellire i procedimenti, garantire una maggiore equità e – cosa non da poco – migliorare la gestione finanziaria del Comune, riducendo ritardi e morosità nei pagamenti.

Il regolamento prevede tre principali forme di compensazione:

– Compensazione su richiesta del contribuente, che consente di utilizzare somme a credito per saldare tributi locali;

– Compensazione su iniziativa del creditore/contribuente, che permette di equilibrare debiti e crediti con l’Ente;

– Compensazione d’ufficio, applicata direttamente dal Comune per bilanciare situazioni debitorie e creditorie.

Entrata in vigore

Il regolamento sarà effettivo a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione, segnando un importante passo avanti nella semplificazione delle procedure amministrative a beneficio di cittadini e imprese.