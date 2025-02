Sarà Carnevale anche a Piazza Armerina: via libera alla manifestazione del 2025

Il Carnevale 2025 si farà anche a Piazza Armerina. L’Amministrazione Comunale ha dato il via libera all’organizzazione della manifestazione, fissando le date degli eventi per giovedì 27 febbraio e martedì 4 marzo 2025. Un appuntamento atteso da cittadini e visitatori, che avrà l’obiettivo di unire divertimento, tradizione e valorizzazione del territorio.

Un evento per il territorio e la comunità

L’iniziativa rientra tra le strategie del Comune per promuovere e valorizzare Piazza Armerina, puntando su eventi aggregativi e culturali in grado di attirare turisti e coinvolgere la cittadinanza. La manifestazione vedrà la partecipazione attiva di scuole e associazioni locali, con l’intento di trasformare le strade della città in un palcoscenico di creatività e allegria.

Programma e risorse economiche

Per garantire il successo dell’evento, il Comune ha stanziato 25.000 euro, una somma destinata alle spese organizzative e alla premiazione dei migliori carri, maschere e gruppi partecipanti. Il finanziamento dell’iniziativa avverrà anche attraverso una quota degli incassi dei siti culturali cittadini: il 15% delle entrate della Villa Romana del Casale e di Palazzo Trigona per il 2025 sarà destinato alla realizzazione del Carnevale.

Un’opportunità di socializzazione e creatività

Il Carnevale rappresenta non solo un’occasione di festa, ma anche un’opportunità per favorire l’aggregazione sociale, stimolare la creatività dei partecipanti e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. La manifestazione punta a coinvolgere attivamente i cittadini di tutte le età, offrendo momenti di svago e divertimento condiviso.

Appuntamento a febbraio e marzo

Il conto alla rovescia è già iniziato: Piazza Armerina si prepara ad accogliere due giornate di colori, musica e tradizione, con eventi e sfilate che animeranno il centro storico. Nei prossimi mesi verranno resi noti ulteriori dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione.