Piazza Armerina. Ecco come verranno ripartiti i proventi delle sanzioni stradali

La Giunta comunale di Piazza Armerina ha approvato con la deliberazione n. 15 del 27 gennaio 2025 la ripartizione delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada relative all’anno 2023. Il totale delle entrate ammonta a 100.000 euro, fondi che verranno investiti per migliorare la sicurezza stradale e le attività di controllo sul territorio.

Allocazione delle risorse

I fondi sono stati suddivisi in diverse categorie di spesa. In particolare:

– 21.500 euro (21,50%) saranno destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza cittadino.

– 26.000 euro (33,12%) verranno impiegati per potenziare la sicurezza stradale attraverso l’acquisto di strumenti tecnico-specialistici, nuova segnaletica e interventi su infrastrutture viarie.

– 20.000 euro (25,48%) saranno utilizzati per rafforzare le attività di controllo, con l’acquisto di automezzi e attrezzature per la polizia stradale.

– 32.500 euro (41,40%) andranno a finanziare interventi per la manutenzione delle strade, l’installazione di nuove barriere di sicurezza e la riduzione del rischio stradale.

Immediata esecutività della delibera

La deliberazione include i pareri di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, certificando così la sostenibilità economica dell’intervento. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo, garantendo un’attuazione tempestiva dei progetti previsti.