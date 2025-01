Piazza Armerina – L’ospedale M. Chiello estende i servizi diagnostici con nuovi turni serali

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna, sotto la guida del Direttore Generale, Dott. Mario Zappia, ha introdotto un’importante novità presso il Presidio Ospedaliero M. Chiello di Piazza Armerina: turni serali per gli esami diagnostici di tac-encefalo e densitometria ossea (MOC). Da lunedì 20 gennaio 2025, i cittadini potranno usufruire di questi servizi dal lunedì al venerdì, tra le 20.15 e le 23.15.

Obiettivi: riduzione delle liste di attesa

L’iniziativa si inserisce in un piano strategico per ottimizzare i servizi sanitari e ridurre sensibilmente i tempi di attesa. «Questo progetto – spiega il Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà – rappresenta un impegno concreto per affrontare la problematica delle lunghe liste d’attesa; garantendo orari più flessibili per i pazienti». Si tratta di un passo avanti pensato per migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie, specie per chi non può sfruttare gli orari diurni.

Prenotazioni e logistica

I pazienti potranno prenotare i nuovi turni serali attraverso i consueti canali: online tramite il sito dell’ASP di Enna (www.aspenna.it), telefonicamente ai numeri 0935-520810 e 800679977, oppure di persona presso gli sportelli CUP distribuiti sul territorio.

Collaborazione e gratitudine

Il Direttore Generale Zappia ha voluto ringraziare pubblicamente il personale medico e paramedico dell’Ospedale: «La loro disponibilità e dedizione – sottolinea – dimostrano un impegno straordinario nel mettere al centro il benessere della comunità». Questo approccio, che ottimizza l’uso delle apparecchiature diagnostiche, punta a risposte più rapide e a una gestione più efficace dei bisogni sanitari locali.