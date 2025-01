Il Comune di Valguarnera ottiene un nuovo finanziamento per la digitalizzazione

In risposta alle recenti polemiche sulla presunta perdita di un finanziamento da parte del Comune di Valguarnera, la sindaca Francesca Draià ha chiarito i dettagli dell’operazione. «È importante sottolineare – ha spiegato la prima cittadina – che non si tratta di una perdita; la rinuncia al primo contributo richiesto è stata una scelta consapevole e strategica».

Secondo quanto riportato, il precedente responsabile di settore aveva inserito nella richiesta di contributo servizi non erogabili. Per questo, il Comune ha preferito richiedere un nuovo finanziamento piuttosto che procedere con la rettifica del decreto originario.

Un finanziamento per il futuro digitale

Il nuovo decreto di finanziamento, n.174, assegna al Comune di Valguarnera 121.992 euro per il progetto di “Abilitazione al Cloud per la P.A.”, nell’ambito della misura 1.2. Questo rappresenta un passo in avanti per la digitalizzazione della pubblica amministrazione locale.

La sindaca ha inoltre sottolineato come questa scelta abbia permesso di ottenere un finanziamento pienamente rispondente alle necessità del Comune. «I cittadini devono sapere che il nostro ente ha già ottenuto ben sei finanziamenti per progetti di digitalizzazione» – ha dichiarato Draià – rassicurando così la comunità locale sull’impegno per il progresso tecnologico del territorio.