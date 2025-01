Piazza Armerina – Al Circolo di Cultura presentazione del libro “Cenere” di Giuseppe Baldi

Sabato 18 gennaio alle ore 17:30, il Circolo di Cultura di Piazza Armerina ospiterà Vincenzo Giuseppe Baldi per la presentazione del suo libro *Cenere*, edito da Spazio Cultura Edizioni. Il Presidente del Circolo, Prof. Filippo Gamuzza, aprirà la serata con i saluti introduttivi. A seguire, l’autore dialogherà con la giornalista Esmeralda Rizzo e l’editore Nicola Macaione. Inoltre, sarà presente Turi Amore, che ha prestato il suo volto per il booktrailer del libro, il quale sarà proiettato durante l’evento.

L’autore e La trama

Il romanzo è ambientato nel 2010 a Roccaferrata, un piccolo paese siciliano, e narra di un incendio che distrugge la masseria dei coniugi Ferreri. La vicenda, inizialmente attribuita al caso, viene successivamente messa in discussione da una serie di strane coincidenze.

Vincenzo Giuseppe Baldi, laureato in Scienze Politiche e specializzato in Comunicazione e Marketing, oltre al suo ruolo politico di sindaco di Roccalumera, è autore di altri due romanzi: “Bagliori” (2014) e “Il Tappeto” (2017), quest’ultimo ripubblicato in una seconda edizione intitolata “Il Tappeto. Incroci di trame possibili” (2019). È anche autore di commedie teatrali, racconti e poesie, ed è stato riconosciuto in diverse antologie nazionali tra gli scrittori contemporanei emergenti, vincendo numerosi premi letterari.