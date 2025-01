Enna, emergenze maltempo: 45 interventi da parte dei Vigili del Fuoco di Ena

Dalle prime ore di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna sono stati impegnati senza sosta per fronteggiare le emergenze causate dal maltempo che sta colpendo duramente tutta la provincia. Gli interventi, già 45 al momento, riguardano principalmente alberi abbattuti, cartelloni pubblicitari divelti e tetti danneggiati – un panorama di danni significativo – aggravato dai forti venti.

Automobilista salvato a Pergusa

Tra gli episodi più critici affrontati dalle squadre di soccorso, si segnala il salvataggio di un automobilista rimasto bloccato con la sua vettura a Pergusa. La tempestività dell’intervento ha permesso di portare in salvo l’uomo senza conseguenze gravi.

Raddoppio del personale per gestire l’emergenza

Per garantire una risposta efficace all’emergenza, il Comando dei Vigili del Fuoco di Enna ha adottato misure straordinarie: dalle ore 8 di questa mattina, i turni di servizio sono stati unificati, raddoppiando il personale operativo in tutte le sedi del comando. Questo aumento delle risorse è stato fondamentale per rispondere rapidamente alle molteplici richieste di soccorso.

Appello alla prudenza

Le autorità invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e ad evitare spostamenti non necessari, specialmente nelle aree più esposte agli eventi atmosferici.