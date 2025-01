Valguarnera protagonista di un progetto promozionale sulla sostenibilità

Valguarnera Caropepe, una piccola perla della Sicilia, si è trasformata – con grande entusiasmo della comunità locale – nel set per le riprese di un nuovo spot televisivo. Diretto dal regista Fabio Fagone, il video è stato girato in luoghi simbolici, come lo storico palazzo della sede della società Ambiens e il Bar 2001, proprio di fronte al Municipio. Il risultato di queste riprese sarà visibile il 10 febbraio 2025, durante la trasmissione “Gustare Sicilia”, un format che racconta i luoghi più suggestivi dell’isola, condotto da Diego Caltabiano, volto noto di Canale 17.

il messaggio dello spot

Lo spot è dedicato alla Ambiens , un’azienda specializzata nella progettazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con una forte presenza nel fotovoltaico e nell’idroelettrico. Il messaggio principale mira a evidenziare l’importanza delle energie sostenibili e a promuovere il territorio di Valguarnera, luogo in cui ha sede l’azienda. Guido Sciuto – amministratore dell’azienda – ha sottolineato come la scelta di girare lo spot in questi luoghi sia stata motivata dall’intento di valorizzare le radici locali e promuovere un modello di imprenditoria sostenibile.

il contributo artistico

A interpretare il ruolo principale dello spot è stata scelta Adalgisa Varveri, decoratrice originaria di Leonforte, membro dell’associazione culturale teatrale Big Factory. Questo debutto nel mondo della televisione sottolinea il legame tra talento artistico e promozione culturale del territorio.

il regista e la produzione

Fabio Fagone, noto regista e produttore siciliano, ha dato un ulteriore tocco di prestigio al progetto. Fondatore di Skylight Italia, Fagone è conosciuto per la sua capacità di coniugare contenuti culturali e promozionali. Tra i suoi lavori più noti si annoverano documentari e docufilm che hanno ottenuto riconoscimenti internazionali, come “Space Beyond” e “IL CASO MARTOGLIO”.

la valorizzazione del territorio

Ambiens, attiva dal 2017, è una delle principali società italiane impegnate nel mercato libero dell’energia rinnovabile. A Piazza Armerina, in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, l’azienda ha avviato attività di ricerca sull’impatto del fotovoltaico. Inoltre, il parco tecnologico della società offre percorsi educativi per studenti, mostrando come tecnologia ed ecosostenibilità possano convivere.