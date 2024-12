Successo straordinario per Il concerto della banda dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato all’università Kore

“Tutto esaurito” al concerto della Banda dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato che si è tenuto nell’auditorium dell’Università Kore e che era rivolto alla cittadinanza ennese. Purtroppo molti cittadini non hanno trovato posto. “Il concerto – dice Massimo Brugognone, sostituto commissario e presidente provinciale dell’Anps – ha rispettato le nostre aspettative e quelle di coloro i quali hanno avuto modo di assistere” . E difatti, il programma musicale proposto ha suscitato tante emozioni poichè i musicisti della banda dell’Anps hanno mostrato elevate capacità e bravura. Continua il commissario Brugognone : “Il tenore e maestro Antonino Interisano, anche socio Anps, ha valorizzato il concerto, incantando i presenti con la sua voce”.

L’arte musicale al centro dell’evento

Eccezionali, inoltre, i brani proposti per i bravissimi solisti Mario Grimaudo e Andrea Alongi, rispettivamente sax tenore e sax alto. “Penso che le parole – aggiunge il poliziotto – dopo aver sentito dell’ottima musica diretta magistralmente dal nostro maestro Carmelo Capizzi, servano a poco, ma è, tuttavia, doveroso, ringraziare coloro i quali hanno reso tutto ciò un successo, ovvero ciascuno dei musicisti della banda dell’Associazione Nazionale la Polizia di Stato e, non bisogna dimenticare, e ciò molto importante, che la musica è cultura, e oggi siamo stati all’interno della “Casa della cultura”, ovvero l’Università Kore, il fiore all’occhiello della nostra Enna e non solo. Un grazie va al Presidente, il professore Cataldo Salerno che ha voluto che questo evento si organizzasse proprio all’interno della UniKore”. E Brugognone non manca di evidenziare come l’ intento di Salerno era quello di avere un evento d’eccezione per donarlo alla nostra Città. “Siamo onorati che il presidente Salerno, abbia scelto proprio la banda dell’Anps per impreziosire l’evento stesso”.

I saluti del Questore

L’evento è stato presentato dal socio Anps Claudio Castagna che Brugognone ha ringraziato pubblicamente. Sono tanti gli inviti che stanno pervenendo dai diversi centri siciliani per fare esibire la Banda che a metà gennaio terrà un concerto in un’altra provincia. E dulcis in fundo, il Questore di Enna dottor Salvatore Fazzino nel complimentarsi con l’intero gruppo per le emozioni che hanno regalato agli intervenuti, e ringraziato la Kore per aver reso possibile tutto ciò, ha voluto rivolgere un augurio ai gentili ospiti di un Buon e Santo Natale estendendolo anche ai familiari dei presenti.

Mario Antonio Filippo Pio Pagaria