Piazza Armerina – Torna al teatro Garibaldi “Sogni Di Natale”, il magico spettacolo delle feste natalizie

Oggi, 23 dicembre, alle ore 20:30, il Teatro Garibaldi ospiterà la seconda edizione di *Sogni di Natale*, uno spettacolo pensato per far sognare grandi e piccini. Carico di nostalgia e ironia, l’evento mette in scena la magia del Natale attraverso un viaggio artistico e culturale che celebra i sogni e la creatività in tutte le sue forme.

Un messaggio di speranza e ispirazione

La rappresentazione si propone di trasmettere un messaggio profondo: non smettere mai di credere nei propri sogni. L’evento, organizzato da Culturama Eventi, vuole regalare al pubblico un’esperienza unica, intrecciando arte, musica e teatro in un mix coinvolgente e toccante.

Un ringraziamento speciale

L’organizzazione ha voluto esprimere gratitudine a Emiliano Zingale di Art&Graphics, autore della locandina ufficiale, per aver accettato nuovamente l’invito e aver contribuito con un’opera grafica di straordinario impatto visivo. L’appuntamento è dunque fissato per una serata di pura magia natalizia.