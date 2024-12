Partito Democratico provinciale: “No all’accorpamento del liceo Farinato al Colajanni”

Il Partito Democratico provinciale di Enna ha diffuso un comunicato stampa in cui la segretaria provinciale, Katya Rapè, esprime forte preoccupazione per la decisione della Conferenza regionale sul dimensionamento scolastico di accorpare il liceo scientifico “Farinato” al liceo classico “Colajanni”. Rapè lancia un appello all’assessore regionale all’Istruzione, Girolamo Turano, affinché non firmi il decreto definitivo, definendo la scelta “una pagina triste per la nostra scuola e per il futuro del territorio”.

Critiche alla decisione

Secondo il comunicato, “la logica dei tagli ha prevalso ancora una volta sul diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione”. La segretaria evidenzia come la riorganizzazione della rete scolastica sia in realtà una misura che punta al contenimento della spesa, “colpendo i territori più deboli e incentivando lo spopolamento dei piccoli centri”. Rapè accusa il governo di destra di trattare la scuola pubblica come “una qualsiasi voce di bilancio utile al contenimento della spesa”.

L’appello agli studenti e agli amministratori

Rapè sottolinea il ruolo fondamentale degli studenti, che in questi mesi hanno difeso con determinazione l’autonomia delle loro scuole: “A loro va il nostro ringraziamento e l’invito a continuare a credere e impegnarsi per una società migliore”. Nel comunicato, si evidenzia inoltre il voto contrario espresso dai sindaci di Leonforte e Barrafranca, appartenenti al Pd, e dalla consulta degli studenti, in contrasto con il sostegno alla misura dato dalla maggioranza degli amministratori locali.

Richiesta di un intervento urgente

Prima della firma definitiva del decreto, il Pd provinciale chiede all’assessore Turano di rivedere la decisione: “Chiediamo maggiori investimenti sugli organici, sull’edilizia scolastica e sul tempo scuola. La scuola pubblica deve essere luogo di crescita personale e civile, non vittima di tagli indiscriminati”.