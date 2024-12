Fillea Cgil Enna denuncia: codice appalti peggiorato e rischi per i diritti dei lavoratori

Il segretario generale della Fillea Cgil di Enna, Salvo Carnevale, lancia un allarme sullo stato del settore edilizio, aggravato dalle proposte di modifica al codice degli appalti. Secondo Carnevale, l’utilizzo eccessivo delle procedure d’urgenza e negoziate per l’aggiudicazione di appalti pubblici minaccia di compromettere la sicurezza del sistema. Si rischia un indebolimento delle Casse Edili, della contrattazione collettiva nazionale e della libera concorrenza tra imprese.

Preoccupazioni per i lavoratori edili

Carnevale critica l’impiego dei codici Ateco per determinare i contratti di lavoro applicabili, considerandolo un segnale di disinteresse verso la qualità del settore. La proposta di equiparazione tra i contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) viene definita “scellerata”, poiché ridurrebbe le tutele economiche e normative, compromettendo la sicurezza nei cantieri e la qualità delle opere realizzate.

Appalti e legalità: la sfida siciliana

Le modifiche proposte rischiano di alimentare fenomeni di corruzione e infiltrazioni mafiose, soprattutto in Sicilia. Carnevale richiama l’attenzione sul sistema degli affidi diretti e delle procedure negoziate, sottolineando come queste non garantiscano risparmi né in termini di tempo né di costi. Per fronteggiare tali problematiche, il segretario sollecita l’adozione di protocolli di legalità ispirati a quelli già attivi a Roma, Bologna e Napoli.

Appello alle forze sociali e politiche

Il comunicato si conclude con un appello alle istituzioni per reagire contro le modifiche del codice degli appalti. Carnevale sottolinea anche la necessità di un tavolo provinciale della legalità presso la Prefettura per monitorare subappalti e contrastare l’intermediazione illecita di manodopera. La Fillea Cgil ribadisce il proprio impegno nella denuncia delle irregolarità, schierandosi al fianco dell’imprenditoria sana del territorio.