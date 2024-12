Sicilia: proroga dei termini per la presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto per i mutui delle pmi.

Irfis ha prorogato la scadenza per la presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto destinato alle Pmi siciliane che avevano un finanziamento in atto dal primo gennaio 2024. La nuova scadenza è fissata al 30 gennaio del 2025 alle 17. La domanda di agevolazione deve essere scaricata dalla piattaforma on line (https://incentivisicilia.irfis.it/), compilata correttamente e corredata di tutti gli allegati e della documentazione richiesta, firmata digitalmente dal rappresentante legale, in formato CAdES e, quindi, inviata tramite la stessa piattaforma. Dopo l’invio sarà disponibile la ricevuta di presentazione e trasmissione della domanda di agevolazione con numero di protocollo. Questo l’avviso della proroga dei termini: https://www.irfis.it/wp-content/uploads/2024/12/Avviso-Proroga-termine-mutui-imprese.pdf Questa la pagina dove presentare la domanda. https://incentivisicilia.irfis.it/ A questa pagina le Faq https://www.irfis.it/wp-content/uploads/2024/11/FAQ-CARO-MUTUI-IMPRESE-27.11.24.pdf