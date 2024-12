La festa del benessere: prevenzione e salute al centro dell’evento organizzato dall’Asp di Enna

Giovedì 12 dicembre, presso la Galleria Civica di Enna, si terrà la Festa del Benessere, un evento organizzato dall’ASP di Enna e dedicato alla prevenzione e alla salute. La manifestazione, curata dall’Unità Operativa UOEPSA e dai responsabili aziendali del Piano di Prevenzione, offrirà ai cittadini un’intera giornata di attività e approfondimenti, con un convegno dalle 9:00 alle 13:00 e stand espositivi attivi fino alle 21:00.

Un programma ricco di interventi e tematiche

Il convegno sarà inaugurato dai saluti del Direttore Generale dell’ASP di Enna, dott. M. Zappia, del Direttore Sanitario, dott. E. Cassarà, e del Sindaco di Enna, avv. M. Dipietro. Seguiranno numerosi interventi, che spazieranno da argomenti legati alla prevenzione dentale e all’antibiotico-resistenza, a progetti scolastici sulla promozione della salute e alla sensibilizzazione sulla sicurezza domestica e stradale.

I temi della prevenzione e del benessere

Tra gli interventi, particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione degli incidenti domestici e stradali, alle demenze, e ai segnali premonitori legati a fattori di rischio, affrontati dalla dott.ssa C. Millia. Non mancheranno approfondimenti sulla salute riproduttiva, sull’impatto dei cambiamenti climatici, e sull’importanza di una sana alimentazione, trattata dal dott. Vincenzo Restivo. Ogni tema sarà accompagnato da riflessioni pratiche e materiali informativi per i partecipanti.

Un’occasione per coinvolgere la comunità

L’evento, aperto a tutti, si propone di promuovere stili di vita salutari e di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione come strumento di benessere collettivo. Con il contributo di esperti e professionisti, la Festa del Benessere mira a consolidarsi come un appuntamento annuale di riferimento per la comunità.