Tutti pazzi per Wagner. Gli studenti della scuola media Verga al teatro Massimo di Palermo

Gli studenti delle classi II A, II B, II C, III A e III B del plesso Giovanni Verga, parte dell’istituto comprensivo Santa Chiara di Enna, hanno vissuto un’esperienza unica partecipando alla rappresentazione della fiaba di **Tristano e Isotta** presso il Teatro Massimo di Palermo. L’opera, ispirata a Richard Wagner, è stata adattata in forma didattica per coinvolgere giovani studenti, combinando narrazione, canto corale, recitazione e danza.

Un viaggio nel mondo della lirica

Per molti studenti è stata la prima occasione di assistere a uno spettacolo operistico. L’entusiasmo non è mancato, in particolare per le sezioni strumentali e corali, che hanno suscitato numerose domande e approfondimenti in classe con i docenti di musica. Gli insegnanti hanno sottolineato come l’esperienza abbia stimolato la curiosità verso la lirica e i linguaggi artistici, lasciando negli studenti il desiderio di partecipare ad altri spettacoli.

Il cast e la preparazione didattica

In scena, attori, performer, danzatori, bambini, insegnanti, cantanti, coro e orchestra del Teatro Massimo, sotto la regia di Manu Lalli e la direzione musicale di Daniele Malinverno e Michele De Luca. La musica, curata da Simone Piraino, ha contribuito a rendere l’esperienza immersiva e indimenticabile.

Tematiche universali e valore educativo

La rappresentazione è stata scelta per il suo approccio fiabesco e simbolico, esplorando temi come la ricerca dell’amore e il conflitto tra morale pubblica e privata. La partecipazione della dirigente scolastica Antonietta Di Franco e la preparazione in aula hanno contribuito a rendere l’iniziativa ancora più significativa.

L’esperienza è stata possibile grazie all’impegno dei docenti Luisa Antoci, Luciana Colajanni, Nunzia Crisci, Corrado Cristaldi, Loredana Dottore, Livia Fontanazza, Marialuisa Messina, Lucio Notarrigo e Donata Ribulotta, che hanno accompagnato gli alunni in questo viaggio culturale.