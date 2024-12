SWEET HOME: La tradizione dolciaria italiana protagonista di un nuovo show televisivo

Dal 5 dicembre, l’arte della pasticceria italiana conquista la scena televisiva con il debutto di SWEET HOME, un programma inedito trasmesso su Food Network (canale 33 DTT) e disponibile sulla piattaforma Discovery+. Ideato dall’Associazione APEI sotto la guida del Maestro Iginio Massari, il format rappresenta un omaggio all’eccellenza dolciaria, unendo tradizione, modernità e un racconto emozionante delle storie che stanno dietro ogni dolce. In ogni puntata, 29 Ambasciatori APEI, provenienti da diverse regioni d’Italia, racconteranno le loro interpretazioni personali dei dolci della tradizione, rivisitati attraverso tecniche innovative e uno stile contemporaneo. Non si tratta semplicemente di un’esplorazione di sapori: SWEET HOME è un viaggio nei valori, nella cultura e nella passione che rendono unica la pasticceria italiana. Grazie alla varietà di storie e approcci, il programma punta a emozionare, ispirare e coinvolgere il pubblico.

Un progetto che celebra l’arte e la creatività

SWEET HOME nasce dalla collaborazione tra In-Nova e Capitaladv, che hanno curato ogni aspetto della produzione, creando un format che unisce tecnica, narrazione e spettacolo. Alla conduzione troviamo Irene Colombo, che con sensibilità e professionalità guida gli spettatori in questo viaggio dolciario. La regia è affidata a Michelangelo Ingrosso, mentre il concept e i testi sono stati curati da Gianluca Antonelli, CEO di In-Nova. Il Maestro Iginio Massari, figura cardine del programma, sottolinea l’importanza di educare il pubblico alla cultura della pasticceria: “Ogni dolce è una storia, un racconto che va oltre i sapori. SWEET HOME è un’occasione unica per mostrare il valore dell’artigianalità e dell’eccellenza italiana, creando una connessione autentica con chi ci segue da casa”. Oltre alla spettacolarità delle creazioni dolciarie, il programma si distingue per la capacità di raccontare il percorso umano e professionale dei grandi maestri. Ogni puntata si trasforma in una scoperta, non solo di sapori ma anche di storie di vita che parlano di passione, dedizione e amore per l’arte pasticcera.

Un viaggio tra dolcezza e tradizione

SWEET HOME non è solo uno show dedicato alla pasticceria, ma una celebrazione del valore della condivisione e dell’unione che un dolce può creare. L’autore Gianluca Antonelli spiega come il programma sia pensato per coinvolgere il pubblico su più livelli: “Abbiamo voluto portare la pasticceria nelle case italiane in modo intimo e autentico. Non si tratta solo di tecnica o professionalità, ma di storie che emozionano e ispirano. SWEET HOME è un messaggio di speranza e bellezza, che nasce dalla passione dei grandi maestri italiani”. Grazie al sostegno di partner prestigiosi come Lavazza, Molino Dallagiovanna e Agrimontana, il programma si prepara a diventare un riferimento per tutti coloro che amano la pasticceria e vogliono scoprire l’eccellenza che si cela dietro ogni creazione.