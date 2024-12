Piazza Armerina, via libera al primo bilancio post-dissesto

Il Consiglio Comunale di Piazza Armerina ha approvato il primo bilancio finanziario successivo all’uscita dal dissesto. Un risultato che, secondo quanto scrivono i consiglieri della maggioranza in un comunicato , dimostra il buon operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Nino Cammarata. “L’approvazione di questo bilancio – ha dichiarato Dino Vullo, consigliere della lista ‘Io sto con Nino’ – rappresenta una chiara volontà di proseguire nella direzione dello sviluppo e del benessere per la nostra comunità”.

IL COMUNCIATO INTEGRALE DEI CONSIGLIORI COMUNALI DI MAGGIORANZA

Piazza Armerina, via libera in Consiglio al primo bilancio post-dissesto. La maggioranza: “Segno di responsabilità e impegno”

PIAZZA ARMERINA – È il primo bilancio dopo l’uscita dal dissesto. L’approvazione dell’esercizio finanziario 2024 è arrivata in consiglio comunale. Passa dunque l’esame dell’aula un atto fondamentale per il Comune di Piazza Armerina. Un atto che, lo hanno sottolineato i consiglieri della maggioranza, testimonia la capacità dell’amministrazione Cammarata di gestire al meglio le risorse, portando avanti con serietà i progetti già avviati e rispettando gli impegni presi con i cittadini.

“L’approvazione di questo bilancio – spiega il consigliere Dino Vullo, della lista “Io sto con Nino” – rappresenta non solo una conferma del buon operato svolto, ma anche una chiara volontà di proseguire nella direzione dello sviluppo e del benessere per la nostra comunità”.

I consiglieri di maggioranza ringraziano il presidente del consiglio comunale e il capogruppo di Forza Italia, il cui contributo, spiegano, “è stato determinante per raggiungere un accordo che ha permesso l’approvazione del bilancio senza voti contrari”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Roberta Orlando, si è detta particolarmente soddisfatta del risultato raggiunto. “Questo bilancio – ha dichiarato – è il frutto del lavoro di squadra e dimostra che l’amministrazione ha saputo portare avanti con competenza le proprie scelte politiche e amministrative. È un bilancio che guarda al futuro, con l’obiettivo di continuare a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”.

Il sindaco Cammarata, dal canto suo, rivolge “un sincero ringraziamento a tutti i consiglieri comunali della maggioranza – Zanerolli, Vullo, Pafumi, Vagone, Paternicò, Sarda, Berretta – che, con impegno e responsabilità, hanno lavorato per un risultato condiviso”. “L’amministrazione proseguirà – prosegue – nel nostro secondo mandato, con determinazione, per garantire una crescita costante e sostenibile alla nostra città”.