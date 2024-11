Piazza Armerina – L’assessore Concetto Arancio: “Ripristinata la videosorveglianza comunale a Piazza Armerina”

L’uso delle telecamere di sorveglianza è ormai diventato un elemento imprescindibile per garantire sicurezza e controllo del territorio nelle città. In molte aree, come Piazza Boris Giuliano e Piazza Caduti sul Lavoro, spesso teatro di episodi di violenza e situazioni che richiedono il pronto intervento delle forze dell’ordine, queste tecnologie offrono un valido supporto nel monitoraggio costante e nella prevenzione di atti illeciti. Grazie alla videosorveglianza, le autorità possono intervenire con maggiore rapidità in caso di necessità, identificando situazioni critiche in tempo reale. Le telecamere non solo rappresentano un deterrente per la microcriminalità, ma forniscono anche prove utili per le indagini post-evento, rafforzando così la capacità di contrasto dei fenomeni delinquenziali.

Il sistema di controllo torna pienamente operativo

Il Comune di Piazza Armerina ha completato il ripristino della rete di videosorveglianza comunale, con una revisione e un riposizionamento degli impianti situati nei punti sensibili della città. La regia generale, collocata presso la sede della Polizia Municipale, ora consente nuovamente un monitoraggio capillare del territorio, come annunciato dall’Assessore Concetto Arancio. “Dopo gli interventi tecnici conclusi la scorsa settimana – dichiara l’assessore – le telecamere installate sul territorio comunale sono tornate pienamente operative. Questo aggiornamento non solo migliora il controllo in diverse aree della città, ma offre un supporto strategico nel contrasto alla microcriminalità e nel monitoraggio del territorio”

Nuovi sviluppi per una maggiore copertura

“Inoltre – afferma l’assessore Arancio – è in fase di realizzazione un progetto di ampliamento dell’impianto, che prevede l’installazione di nuove telecamere nei punti di accesso e uscita della città. Questi dispositivi saranno dotati di sistemi per la lettura in tempo reale delle targhe dei veicoli, fornendo un ulteriore strumento alle Forze dell’ordine per attività di prevenzione e controllo. Grazie alla collaborazione con la ex Provincia Regionale di Enna, saranno ripristinate e integrate nella rete comunale le telecamere poste presso il sito della Villa Romana del Casale, un bene culturale di rilevanza internazionale. Questa iniziativa rafforzerà la sicurezza del sito, offrendo al contempo un sistema di controllo condiviso con la Polizia Locale e le Forze dell’ordine.”